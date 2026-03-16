《Ａ股行情》經濟指標明顯回升沒提振，滬指半日跌0.7%，海洋經濟概念逆市強

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國家統計局數據，內地1-2月規模以上工業增加值同比實際增長6.3%，大勝預期，並創去年9月以來新高。同期社會消費品零售總額增長2.8%，創去年10月以來新高，1-2月全國固定資產投資轉正同比增長1.8%，亦勝預期。惟數據對滬深股市走勢無提振，滬指半日收跌0.71%報4066.4點，深成指亦跌0.7%，創業板指僅升0.18%。兩市半日成交15084億元（人民幣．下同），較上個交易日微增21億元或0.1%。



國家統計局發言人表示，1-2月增長主要來自於國內需求改善，出口拉動增強和宏觀政策效應顯現；但要看到地緣政治風險持續上升，國內經濟面臨的老問題新挑戰仍然不少，一些企業經營困難。



從板塊來看，海洋經濟概念逆勢走強，東方海洋(深:002086)、神開股份(深:002278)漲停。中國國家主席習近平於《求是》雜誌發表重要文章，提出發展海洋經濟計劃，強調加大產業、科技、財稅、金融等政策支持力度，做強做優做大海上風電、遠洋捕撈、海洋生物醫藥等海洋產業等。



有色金屬板塊跌幅居前，馳宏鋅鍺(滬:600497)及中國鋁業(滬:601600)跌超5%。外電消息，中國鋅冶煉廠正面臨伊朗原材料運輸中斷的問題。在此外，由於霍爾木茲海峽航運實際上已經停止，擁有全球最大單一廠址金屬冶煉廠的巴林鋁業公司正面臨金屬出口和氧化鋁原料進口供應中斷的問題，這家公司已開始分階段停產，以節約原材料供應。



今日國內黃金飾品價格對比顯示，多數金店金飾價格較上周五（13日）明顯回落，部分跌價逾20元/克。周大福、周大生、謝瑞麟、周六福金飾價格下跌23元/克，菜百首飾降幅相對溫和，下跌8元/克。A股黃金板塊下調，山金國際(深:000975)上午跌8.4%，西部黃金(滬:601069)跌7.2%，招金黃金(深:000506)挫7%。

《經濟通通訊社16日專訊》