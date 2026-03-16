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AH股新聞

16/03/2026 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.26%，經濟數據勝預期，芯片、消費股活躍

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.26%報4084.79點
▷ 1-2月社會消費品零售總額同比增2.8%
▷ 華虹公司股價升12.2%，涉7納米芯片技術

　　中國開年經濟活動遠勝預期，工業生產、消費、固定資產投資均出現回暖跡象，整體開局穩健；分析人士表示，當前地緣政治緊張態勢令全球能源市場動盪，且加劇貿易失衡風險，但中國經濟總體穩健，目前尚處於政策觀察期，短期宏觀政策寬鬆舉措料蟄伏。

　　滬深三大指數走勢不一，滬綜指全天收低0.26%報4084.79點，深成指則升0.19%，創業板指揚1.41%。滬深兩市全日成交額2.3萬億元（人民幣．下同），較上日減少750億元或3%，超2700隻個股收漲。

　　中國1-2月社會消費品零售總額同比增2.8%，為去年10月以來最高水平；今日消費板塊亦見升幅。白酒板塊指數收升2.4%，旅遊股及食品飲料跟漲。貴州茅台(滬:600519)收升3.3%，報1460.18元；公司黨委委員、副總經理、財務總監、董事會秘書蔣焰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門的監察調查，貴州茅台14日公告稱，生產經營正常有序，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。

　　另外，半導體芯片股逆市勁揚，華虹公司(滬:688347)大升12.2%。《路透》稍早援引消息人士報道，華虹集團已開發出可用於生產人工智能芯片的先進芯片製造技術。知情人士稱，華虹旗下華力微電子正準備在上海工廠推出7納米芯片製程工藝，這將使該公司成為第二家掌握此類先進技術的中國芯片製造商。之前中芯國際(滬:688981)是國內唯一具備7納米製程芯片生產能力的廠商，中芯國際收升1.4%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004671.56+0.05　
上證指數4084.79-0.2610372.20
深證成指14307.58+0.1912881.10
創業板指3357.02+1.41　
科創501384.99+0.83　
B股指數264.48-0.691.50
深證B指1237.00+0.200.59

《經濟通通訊社16日專訊》

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