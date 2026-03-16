《Ａ股行情》滬綜指收跌0.26%，經濟數據勝預期，芯片、消費股活躍

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▷ 1-2月社會消費品零售總額同比增2.8%
▷ 華虹公司股價升12.2%，涉7納米芯片技術
中國開年經濟活動遠勝預期，工業生產、消費、固定資產投資均出現回暖跡象，整體開局穩健；分析人士表示，當前地緣政治緊張態勢令全球能源市場動盪，且加劇貿易失衡風險，但中國經濟總體穩健，目前尚處於政策觀察期，短期宏觀政策寬鬆舉措料蟄伏。
滬深三大指數走勢不一，滬綜指全天收低0.26%報4084.79點，深成指則升0.19%，創業板指揚1.41%。滬深兩市全日成交額2.3萬億元（人民幣．下同），較上日減少750億元或3%，超2700隻個股收漲。
中國1-2月社會消費品零售總額同比增2.8%，為去年10月以來最高水平；今日消費板塊亦見升幅。白酒板塊指數收升2.4%，旅遊股及食品飲料跟漲。貴州茅台(滬:600519)收升3.3%，報1460.18元；公司黨委委員、副總經理、財務總監、董事會秘書蔣焰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門的監察調查，貴州茅台14日公告稱，生產經營正常有序，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。
另外，半導體芯片股逆市勁揚，華虹公司(滬:688347)大升12.2%。《路透》稍早援引消息人士報道，華虹集團已開發出可用於生產人工智能芯片的先進芯片製造技術。知情人士稱，華虹旗下華力微電子正準備在上海工廠推出7納米芯片製程工藝，這將使該公司成為第二家掌握此類先進技術的中國芯片製造商。之前中芯國際(滬:688981)是國內唯一具備7納米製程芯片生產能力的廠商，中芯國際收升1.4%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4671.56
|+0.05
|上證指數
|4084.79
|-0.26
|10372.20
|深證成指
|14307.58
|+0.19
|12881.10
|創業板指
|3357.02
|+1.41
|科創50
|1384.99
|+0.83
|B股指數
|264.48
|-0.69
|1.50
|深證B指
|1237.00
|+0.20
|0.59
《經濟通通訊社16日專訊》
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