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AH股新聞

16/03/2026 09:45

《Ａ股焦點》貴州茅台副總經理蔣焰被查，股價仍升超1%

　　貴州省紀委監委派駐貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司紀檢監察組、遵義市紀委監委13日發布消息稱，貴州茅台酒股份有限公司(滬:600519)黨委委員、副總經理、財務總監、董事會秘書蔣焰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受相關部門的監察調查。

　　貴州茅台14日公告稱，公司收到遵義市監察委員會關於對蔣焰實施留置的通知。公司董事和其他高級管理人員均正常履職，生產經營正常有序，公告事項不會對公司生產經營管理產生重大影響。目前，由公司董事長陳華代行董事會秘書職責。

　　貴州茅台今日高開高走，現升1.48%，報1434.57元人民幣。

　　公開信息顯示，蔣焰2001年畢業於貴州大學法律系經濟法專業，並進入中國銀行系統；2012年參與籌建興業銀行貴州省分行並加入茅台集團；2014年起歷任茅台（上海）融資租賃有限公司、茅台建信（貴州）投資基金管理有限公司董事長。2021年11月，蔣焰出任貴州茅台副總經理、財務總監，並代行董事會秘書職責；2022年1月她被正式聘任為董事會秘書；2022年12月起，蔣焰兼任茅台集團財務公司董事長。
《經濟通通訊社16日專訊》

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