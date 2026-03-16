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16/03/2026 11:07

《華為動向》華為春季發布會23日登場，暢享90系列手機、問界M6等發布

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 華為3月23日舉行春季發布會，推出暢享90系列手機等產品
▷ 余承東展示暢享90ProMax，搭載麒麟8系芯片及鴻蒙系統
▷ 問界M6提供純電與增程版本，預估售價24.98萬-29.98萬元
▷ 尚界Z7及Z7T CLTC續航最高905km，軸距3000mm

　　華為宣布將於3月23日舉行春季全場景新品發布會，屆時將正式發布暢享90系列手機、問界M6、尚界Z7及Z7T等。據華為的官方預熱海報，暢享90 Pro Max宣傳口號為「巨鯨長續航，流暢新標桿」，預示著新機將在續航與系統體驗上帶來重大升級。

*暢享90 Pro Max續航能力超強*

　　在近日舉行的2026年中國家電及消費電子博覽會(AWE 2026)上，華為常務董事、終端BG董事長余承東攜暢享90 Pro Max真機亮相，指這是華為暢享系列首款以「Pro Max」命名的產品，不僅續航超強，信號表現也非常出色，「強到甚麼程度？強到我出門可以不用帶充電寶」，而新機將全系搭載海思麒麟8系芯片及鴻蒙操作系統。

*問界M6主打25萬級家用市場*

　　另外，定位為中大型SUV的問界M6，宣傳口號為「新銳智慧SUV」，將於3月23日開啟預訂，並於4月10日正式上市。據了解，新車提供純電與增程雙動力版本，預估售價24.98萬-29.98萬元人民幣，全系標配896線激光雷達、鴻蒙座艙5.0及乾崑智駕ADS4.0系統，主打25萬級家用市場，對標比亞迪唐DM-i、理想L7等車型。

*尚界Z7及Z7T號稱更安全、更智能*

　　尚界Z7及Z7T亦將於3月23日開啟預訂，宣傳口號為「風尚科技轎跑/獵裝」。華為終端微博稱，這兩款車「更安全、更好開，更智能、更豪華，以科技定義傳奇。『尚』場，即主場！」

　　據了解，尚界Z7及Z7T全系標配華為巨鯨電池平台，CLTC續航最高達905km（Z7Max+版本），並搭載華為途靈平台及首發「隨動四維屏」，配備實用的「靈感櫥窗」儲物空間。兩款車型尺寸相近，軸距均為3000mm，提供單電機(264kW)和雙電機(170kW+264kW)版本，電池容量為81kWh或100kWh。兩款車的主要區別在於車身尾部形態--Z7T採用獵裝版造型，車尾箱空間更實用。
《經濟通通訊社16日專訊》

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