《中國房產》分析指內地樓市現「小陽春」跡象，惟全面企穩仍不易

中國房地產市場暖意初顯，70個大中城市新房環比跌幅為半年最小，各線城市二手房環比降幅續收窄，總體下跌城市個數也在變少。其中，北京和上海二手房環比分別為去年3月和去年4月以來首次轉漲，而兩地分別於去年12月和今年2月發布最新樓市鬆綁政策。分析師認為，樓市出現「小陽春」跡象，3月有望繼續回暖，不過回暖的可持續還有待後幾個月數據驗證，短期內房價恐難實現全面反彈。



《路透》根據中國國家統計局今日公布的數據測算，2月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.2%，為八個月最大跌幅；環比跌0.3%，為六個月最小跌幅，此前連續三個月跌0.4%。經測算，2月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比下跌53個（上月62個），二手房環比下跌66個（上月跌67個，再此前為連續四個月70城均下跌）。



*經濟學人智庫：關注房價環比回正的可持續性*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰稱，經過去年的快速下行之後，二手房性價比已經顯著改善，居民入市或置換意願也在提升，拐點跡象初現，後續應關注一線城市二手房價格環比回正的可持續性。



*中原地產：樓市尚未完全走出調整周期*



中原地產首席分析師張大偉則認為，儘管環比降幅收窄釋放積極信號，但同比下降的態勢未改，說明市場尚未完全走出調整周期。他並表示，前期房價調整的慣性仍在，短期內房價難以實現全面反彈，「穩中有進、溫和復甦」將是未來一段時期的主基調。



張大偉又指出，出現房價階段性企穩的原因主要有「小陽春+政策+前期超跌」三大原因，春節相對較晚，小陽春主要體現在2-3月，整體樓市3月有望繼續回暖。目前京滬主要成交的二手房集中在前期超跌的房源和部分優質教育資源房產。



儘管房價展現些許暖意，1-2月房地產市場運行數據仍弱。國家統計局公布，前兩個月全國房地產開發投資同比下降11.1%；新建商品房銷售面積、銷售額分別同比下降13.5%和20.2%。



*歐亞集團：房價料最早2027年觸底，但房地產2035年之前沒有拐點*



歐亞集團中國區總監王丹預計，房價最早2027年觸底，但房地產在2035年之前沒有拐點。她認為，中國長期政策目標是科技創新成為增長引擎。在實現這個目標之前，中國會注重住房的可負擔性並擴大廉租房市場，以保證低收入人群的生活穩定。



她並表示，2035年之後，由於大部分住房會接近生命周期的終點（許多塔樓的壽命只有25年），需要開始大規模更新，屆時房地產將會再度上行。





《經濟通通訊社16日專訊》