【ＡＩ】中國AI大模型周調用量環比漲近12%，連續兩周超越美國

據《每日經濟新聞》報道，OpenRouter最新數據顯示，上周（3月9日至3月15日）上榜的AI大模型中，中國AI大模型的周調用量上升至4.69萬億Token，較此前一周上漲11.83%；美國AI大模型周調用量為3.294萬億Token，環比下滑9.33%。中國AI大模型周調用量連續兩周超越美國。



*中國AI大模型囊括全球周調用量排名前三位*



上周全球調用量排名前三的均為中國AI大模型。其中，MiniMax M2.5連續五周蟬聯榜首，周調用量達1.75萬億Token，環比下滑6%；階躍星辰Step 3.5 Flash (free)首次衝進前三，排名第二，周調用量達1.34萬億Token，環比增長79%；DeepSeek V3.2位列第三，周調用量達1.04萬億Token，環比增長25%。



值得注意的是，神秘模型Hunter Alpha上榜，周調用量達0.666萬億Token，排名第七。



OpenRouter上的模型介紹顯示，Hunter Alpha於3月11日上線，該模型專為智能體應用構建，是一個擁有上萬億參數和100萬Token上下文的智能模型。它擅長長期規劃、複雜推理和持續的多步驟任務執行，並具備OpenClaw等框架所需的可靠性和指令執行精度。

《經濟通通訊社16日專訊》