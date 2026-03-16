《中國要聞》哈囉下架所有租賃電動自行車並展開自查，央視指涉違規解除限速

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

央視「3．15晚會」曝光哈囉租賃電動車違規解除限速後，哈囉租電動車平台迅速發聲明致歉，稱將整改並啟動專項調查，強調平台未直接經營過線下門店，平台門店的車輛均為入駐商家自行採購、運營，事件反映公司在審核機制或管理上存在疏漏。《藍鯨科技》今日報道稱，哈囉租電動車平台已下架所有租賃電動車；知情人士透露，「哈囉內部高度重視，已啟動自查，平台上有大量租賃電動車用於外賣配送」。



據2025年國家最新實施的《電動自行車安全技術規範》明確規定：電動車最高設計車速不應超過25公里/小時。央視指出，哈囉租電動車作為電動自行車租賃行業頭部品牌，其租賃門店工作人員卻坦言，他們的電動自行車速度高達75公里/小時。



報道提到，記者以加盟的名義，聯繫到哈囉租電動車的省級招商負責人米經理。米經理詳細說明相關違規操作：早在新國標實施之前，部分電動自行車渠道商就以大量還未生產的電動自行車的合格證書，先一步申請了電動自行車的牌照，等客戶需要這些車輛的時候，他們再讓廠家以新國標之前的標準生產出對應的車輛，「這類新生產出來的電動自行車，自然就成為了新國標出台前的舊車」，因此就規避了新國標中「一車一池一充一碼」的互認協同機制，輕鬆破解車速限制。



報道公開後，上海市市場監督管理局當晚通報稱，市、區兩級市場監管部門已會同公安、交通等部門連夜對涉事企業開展現場核查，並表示將依法嚴肅查處相關違法行為，後續調查處置情況將及時向社會公布。

《經濟通通訊社16日專訊》