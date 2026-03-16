《中國房產》房地產用地斷供？官方指供地新原則遭誤讀，建設用地儲備充足

自然資源部、國家林草局近日聯合下發《關於進一步做好自然資源要素保障的通知》，提出要進一步做好自然資源要素保障，其中一條關於土地供應的措施--「新增建設用地優先保障重大項目建設和民生事業發展，原則上不用於經營性房地產開發」，被不少人誤讀為「今後不給房地產項目批地」。自然資源部今日在3月例行新聞發布會上特別指出，通知中明確新增建設用地原則上不用於經營性房地產開發，並不等於不供應房地產用地，而是要重點用好存量資源「精供優供」，因城施策把握好供地的節奏和時序，優先布局區位優越、配套完善的區域，促進企業「拿好地、建好房」。



*新原則重點為「新增建設用地」，與房地產供地不同*



《央視新聞》亦特別發文解讀稱，「這句話壓根不是斷供房地產用地，別被字面意思帶偏」。「新增建設用地」特指把農用地、未利用地轉為建設用地的土地，是嚴格管控的稀缺指標，本來就不多，優先給民生工程、重大產業項目，合情合理。而平時說的房地產開發用地，目前大多來自存量建設用地，像舊城改造、低效用地再開發、城中村改造，還有政府早已儲備好的國有建設用地。所以目前不少大城市，房地產供地基本全靠這些存量，新增用地佔比微乎其微。



報道又指，不用擔心土地會不會斷供。各地經過前期整理，國有建設用地儲備量充足，完全能滿足正常開發需求，招拍掛供地節奏不會變，和新房、二手房市場走勢也沒直接關聯。而且政策還明確，各地年度城鄉新增建設用地不得超過盤活存量土地的面積。簡單說就是「盤活一畝、新增一畝」，推動城市發展從依賴新增土地向盤活存量空間轉型。



報道強調，「這份政策的本意，是土地資源的優化調配，把好鋼用在刀刃上，最終目的是推動城市內涵式發展，壓根不是針對房地產。因為這項政策就會嚴重影響樓市的說法，要麼是不懂土地政策，要麼是刻意製造焦慮，大家別被帶節奏了」。

《經濟通通訊社16日專訊》