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AH股新聞

16/03/2026 16:46

《中國要聞》第139屆廣交會4月15日開幕，新設8個專區包括智能穿戴、無人機等

　　第139屆廣交會將於2026年4月15日開幕，會期分三期至5月5日結束。今屆廣交會展覽面積155萬平方米，展位數量7.55萬個，吸引了3萬多家企業參展。其中，品牌展位申請企業首次突破6000家，品牌展位入選企業約2770家，較上次評審分別增長21%和7%，入選企業研發創新項目平均得分增長9%，企業創新力更強。

　　本屆廣交會緊扣「新、綠、智」趨勢，共設立54個展區、178個專區，在繼續設立服務機器人、智慧醫療專區的同時，新設8個展品專區：第一期：智能穿戴、顯示技術、無人機（消費級）、農用無人機；第二期：竹木餐具、竹木家居用品、集成房屋及庭院設施；第三期：功能與科技面料。　　

　　此外，「頭部採購企業」服務區首次新增「預約專享洽談區」，讓採購對接更高效。

　同時，全球合作夥伴積極組織發動會員企業參會，目前已有中美總商會、英中貿易協會、馬來西亞－中國總商會、秘魯中國商會、澳大利亞維州工商會等約30家廣交會全球合作夥伴確認組團參會，將於廣交會期間與供應商開展對接洽談。
《經濟通通訊社16日專訊》

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