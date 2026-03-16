【聚焦數據】內地首2月工業增加值增6.3%，大勝預期

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國家統計局公布，1-2月，規模以上工業增加值同比實際增長6.3%，增幅大勝預期的5%，並創去年9月以來新高。環比看，2月規模以上工業增加值比上月增長0.83%。



分三大門類看，1-2月，採礦業增加值同比增長6.1%，製造業增長6.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.7%。



分經濟類型看，1-2月，國有控股企業增加值同比增長4.2%；股份製企業增長6.9%，外商及港澳台投資企業增長4.0%；私營企業增長7.4%。



*汽車製造業增加值增3.4%，汽車產量同比下降近一成*



分行業看，1-2月，41個大類行業中有35個行業增加值同比增長。其中，煤炭開採和洗選業增長7.2%，石油和天然氣開採業增長5.8%；通用設備製造業增長8.9%，汽車製造業增長3.4%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長13.7%，電氣機械和器材製造業增長8.7%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長14.2%，電力、熱力生產和供應業增長5.1%。



分產品看，1-2月，規模以上工業626種產品中有397種產品產量同比增長。其中，鋼材22119萬噸，同比下降1.1%；水泥17827萬噸，增長6.8%；十種有色金屬1342萬噸，增長3.9%；乙烯660萬噸，增長5.1%；汽車402.4萬輛，下降9.9%，其中新能源汽車160.4萬輛，下降13.7%；發電量15718億千瓦時，增長4.1%；原油加工量12263萬噸，增長2.9%。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》