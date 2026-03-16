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AH股新聞

16/03/2026 10:00

【聚焦數據】內地首2月社會消費品零售總額增2.8%，勝預期

　　國家統計局公布，1-2月份，社會消費品零售總額86079億元(人民幣．下同)，同比增長2.8%，增速優於預期的2.5%，並創去年10月以來新高。其中，除汽車以外的消費品零售額79827億元，增長3.7%。

　　按經營單位所在地分，1-2月，城鎮消費品零售額74449億元，同比增長2.7%；鄉村消費品零售額11630億元，增長3.2%。
　
　　按消費類型分，1-2月，商品零售額75815億元，同比增長2.5%；餐飲收入10264億元，增長4.8%。

　　按零售業態分，1-2月，限額以上零售業單位中便利店、超市、百貨店、專業店零售額同比分別增長6.4%、4.9%、1.0%、0.2%；品牌專賣店零售額下降2.3%。

*首2月網上商品零售額增10.3%*
　
　　1-2月份，全國網上商品和服務零售額32546億元，同比增長9.2%。其中，網上商品零售額20812億元，增長10.3%，佔社會消費品零售總額的比重為24.2%；在網上商品零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長20.7%、18.0%、4.7%。網上服務零售額11734億元，增長7.3%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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