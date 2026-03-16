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AH股新聞

16/03/2026 10:00

【聚焦數據】首2月地產投資降11.1%，商品房銷售額跌20.2%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 1-2月全國房地產開發投資同比下降11.1%
▷ 新建商品房銷售額同比下降20.2%
▷ 房地產開發企業到位資金同比下降16.5%

　　國家統計局公布，1-2月，全國房地產開發投資9612億元(人民幣．下同)，同比下降11.1%，降幅比去年全年收窄6.1個百分點；其中住宅投資7282億元，下降10.7%，降幅收窄5.6個百分點。

　　1-2月，新建商品房銷售額8186億元，下降20.2%，降幅擴大7.6個百分點；其中住宅銷售額下降21.8%。新建商品房銷售面積9293萬平方米，同比下降13.5%，降幅比上年全年擴大4.8個百分點；其中住宅銷售面積下降15.9%。

*房屋新開工面積降23.1%，房地產開發企業到位資金降幅擴*

　　1-2月份，房地產開發企業房屋施工面積535372萬平方米，同比下降11.7%。其中，住宅施工面積371347萬平方米，下降11.9%。房屋新開工面積5084萬平方米，下降23.1%。其中，住宅新開工面積3695萬平方米，下降23.3%。房屋竣工面積6320萬平方米，下降27.9%。其中，住宅竣工面積4625萬平方米，下降26.9%。

　　2月末，商品房待售面積79998萬平方米，同比增長0.1%，增速比2025年末回落1.5個百分點。其中，待售3年以下面積60616萬平方米，下降1.6%。
　
　　1-2月，房地產開發企業到位資金13047億元，同比下降16.5%，降幅較去年全年擴大3.1個百分點。其中，國內貸款2570億元，下降13.9%；自籌資金4939億元，下降5.9%；定金及預收款3589億元，下降21.5%；個人按揭貸款1128億元，下降41.9%。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明16日北京專電》

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