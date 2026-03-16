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AH股新聞

16/03/2026 10:37

【聚焦數據】內地首2月原油產量轉增，原煤產量降幅收窄

　　國家統計局公布，1-2月，規模以上工業原煤產量7.6億噸，同比下降0.3%，降幅比去年12月收窄0.7個百分點；日均產量1293萬噸。

　　1-2月，規上工業原油產量3573萬噸，同比增長1.9%，去年12月為下降0.6%；日均產量60.6萬噸，去年12月為日均57.4萬噸。　

　　1-2月，規上工業原油加工量12263萬噸，同比增長2.9%，增幅較去年12月收窄2.1個百分點；日均加工207.9萬噸，去年12月為日均201.5萬噸。

　　1-2月，規上工業天然氣產量446億立方米，同比增長2.9%，增幅較去年12月收窄2.2個百分點；日均產量7.6億立方米，去年12月為日均7.4億立方米。

*火電發電量降轉增，水電增速加快*

　　1-2月，規上工業發電量15718億千瓦時，同比增長4.1%，增速比去年12月加快4個百分點；日均發電266.4億千瓦時，去年12月為277億千瓦時。

　　分品種看，1-2月，規上工業火電同比增長3.3%，去年12月為下降3.2%；規上工業水電增長6.8%，增速加快2.7個百分點；規上工業核電增長0.8%，增速放緩2.3個百分點；規上工業風電增長5.3%，增速放緩3.6個百分點；規上工業太陽能發電增長9.9%，增速放緩8.3個百分點。
《經濟通通訊社16日專訊》

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