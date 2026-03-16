【聚焦人幣】外匯局：2月銀行結售匯順差縮至428億美元，環比下降46%

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國家外匯管理局公布，2026年2月，銀行結匯14338億元人民幣，售匯11362億元人民幣。按美元計值，同期銀行結匯2064億美元，售匯1636億美元，結售匯順差428億美元，上月為順差798億美元。



2026年1-2月，銀行累計結匯34385億元人民幣，累計售匯25819億元人民幣。按美元計值，同期銀行累計結匯4927億美元，累計售匯3701億美元，累計結售匯順差1226億美元。



2026年2月，銀行代客涉外收入41684億元人民幣，對外付款39211億元人民幣。按美元計值，2026年2月，銀行代客涉外收入6001億美元，對外付款5645億美元，順差356億美元。



2026年1-2月，銀行代客累計涉外收入96406億元人民幣，累計對外付款88185億元人民幣。按美元計值，同期銀行代客累計涉外收入13817億美元，累計對外付款12640億美元，累計順差1177億美元。



*非銀行部門跨境資金淨流入環比降57%*



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，2月以來，國際地緣政治衝突加劇，國際金融市場波動加大，中國外匯市場運行總體穩健。從交易規模看，2月，外匯市場交易量為2.6萬億美元，企業、個人等非銀行部門跨境收支合計1.2萬億美元，剔除春節假期影響後，日均環比分別增長2%和12%。



從外匯供求看，2月，企業和個人等非銀行部門跨境資金淨流入356億美元，環比下降57%。其中，貨物貿易項下跨境資金淨流入678億美元，環比下降26%。2月，銀行結售匯順差428億美元，環比下降46%。從3月以來的情況看，跨境資金流入和流出基本均衡，供求較為平衡。



總的來看，當前中國涉外經濟平穩發展，外匯市場交易保持活躍，企業等主體結匯意願穩中有降，購匯需求基本穩定，市場預期總體平穩。

《經濟通通訊社16日專訊》