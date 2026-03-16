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AH股新聞

16/03/2026 08:43

【企業盈喜】首都信息(01075)料去年虧轉賺最多1.4億人幣

　　首都信息(01075)公布，預期截至去年12月31日止年度溢利1.1億至1.4億元（人民幣．下同），2024年度虧損1378萬元。

　　該集團指，扭虧為盈因累計減持北京數字認證(深:300579)540萬股，佔數字認證總股本2%，確認減持收益、期內核心業務營業收入增長，及時非主要附屬公司廈門融通信息技術宣告破產，確認清盤收益。
《經濟通通訊社16日專訊》

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