【企業盈喜】首都信息(01075)料去年虧轉賺最多1.4億人幣

首都信息(01075)公布，預期截至去年12月31日止年度溢利1.1億至1.4億元（人民幣．下同），2024年度虧損1378萬元。



該集團指，扭虧為盈因累計減持北京數字認證(深:300579)540萬股，佔數字認證總股本2%，確認減持收益、期內核心業務營業收入增長，及時非主要附屬公司廈門融通信息技術宣告破產，確認清盤收益。

《經濟通通訊社16日專訊》