【企業盈警】名創優品(09896)料去年少賺五成，受累應佔永輝虧損逾7億人幣

名創優品(09896)公布，預期截至去年12月31日止年度利潤約13.2億至13.3億元（人民幣．下同），跌49.5%至49.9%。



該集團指，預期利潤下降主因永輝超市(滬:601933)預計去年度淨虧損約21億元，故該集團預計於永輝的投資應佔虧損約7.4億元、於去年向TOPTOY管理層及僱員發行股份獎勵所產生以權益結算股份支付開支約2.3億至2.4億元，去年TOPTOY發行優先股產生贖回負債帳面值變動虧損約1.5億至1.6億元；及該集團於去年1月發行股票掛？證券的利息開支約1.9億元。該集團估計去年經調整淨利潤約28.9億至29億元。



該集團指，預計去年收入約214.4億至214.45億元，增長約26%。預計去年度經營利潤約33億至33.05億元及經調整經營利潤約36.65億至36.75億元。



此外，該集團指，在今年首兩個月，內地市場的名創優品品牌商品交易總額(GMV)增長超過25%，同店GMV錄得至少高單位數增長。於北美市場，名創優品品牌在美國的GMV增長超過50%，同店GMV增長至少20%。

《經濟通通訊社16日專訊》