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17/03/2026 09:26

《Ａ股異動》晨鳴紙業A漲停，現報3.05元人幣

　　晨鳴紙業A股(深:000488)現漲停，報3.05元（人民幣．下同），升5.2%，最低價3.05元；成交1020萬股，成交金額3110萬元；換手率0.6%。

　　晨鳴紙業H股(01812)升1.6%，報1.3港元，最高價1.3港元，最低價1.3港元；成交5萬股，成交金額6.5萬港元。晨鳴紙業A股較H股呈166%溢價。
《經濟通通訊社17日專訊》

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