白雲山(00874)虛汗停顆粒獲准開展兒童反復呼吸道感染臨床試驗

白雲山(00874)(滬:600332)公布，收到國家藥品監督管理局核准簽發的關於虛汗停顆粒新增功能主治的藥物臨床試驗批准通知書，同意開展用於兒童反復呼吸道感染的臨床試驗。



該集團指，虛汗停顆粒具有益氣養陰、固表斂汗的功效。用於氣陰不足之自汗、盜汗及小兒盜汗。該產品為已上市的中藥復方製劑，在虛汗停顆粒中已投入研發費用約2052萬元人民幣。

《經濟通通訊社17日專訊》