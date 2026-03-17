昊海生物科技(06826)眼內用交聯透明質酸鈉凝膠產品獲醫療器械註冊證

昊海生物科技(06826)(滬:688366)公布，全資子公司上海其勝生物製劑於近日收到國家藥品監督管理局頒發的關於眼內用交聯透明質酸鈉凝膠產品的醫療器械註冊證。



該集團指，該產品是眼底治療領域的第一款產品，獲批不僅進一步豐富眼科產品矩陣，更進一步拓寬應用場景，已形成覆蓋白內障、視光、屈光、眼表、眼底等產品矩陣與業務體系。

《經濟通通訊社17日專訊》