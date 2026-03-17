《駐京專電》李強：加快新一代智能製造，推進重大基礎設施網絡建設

國務院總理李強16日主持召開國務院第十一次全體會議，對落實國務院2026年重點工作進行部署。李強指出，關於今年和「十五五」經濟社會發展工作，黨中央作了戰略部署，政府工作報告和「十五五」規劃綱要作了具體安排，要不折不扣推動落實，特別是要抓好一批牽引性、撬動性強的重點工作。一是縱深推進全國統一大市場建設，二是積極謀劃推動服務業擴能提質，三是加快發展新一代智能製造，四是系統推進重大基礎設施網絡建設，五是更大力度投資於人、服務於民生，六是更好應對新形勢下的外部衝擊挑戰。



李強指出，今年是「十五五」開局之年，面對複雜嚴峻的外部環境和艱巨繁重的改革發展穩定任務，國務院及各部門要始終保持戰略定力、更加積極主動作為，以更高標準當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實幹家。這個「更高標準」，當前重點要體現在三個方面：



*要增強進取意識，善於變中尋機、化危為機*



一是體現在對形勢變化的敏銳把握上，既要樹立底線思維，更要增強進取意識，善於變中尋機、化危為機，牢牢把握發展主動權。二是體現在攻堅克難的更大實效上，不拖不繞、直面困難，深入打好「組合拳」，不斷夯實發展基礎、增強經濟韌性。三是體現在破解長期問題的持續努力上，針對中國經濟轉型升級的階段性特徵，圍繞解決事關全局的矛盾和問題，久久為功、善作善成，不斷取得突破。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》