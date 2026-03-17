《駐京專電》金監總局：六個維度對理財公司進行監管評級

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國家金融監管總局發布《理財公司監管評級暫行辦法》，明確從公司治理、資管能力、風險管理、信息披露、投資者權益保護和信息科技六個維度對理財公司進行監管評級。評級結果將分為1-6級和S級，數值越大反映機構風險越大，需要越高程度的監管關注。



《辦法》設置了公司治理、資管能力、風險管理、信息披露、投資者權益保護和信息科技六大評級模塊，分值權重分別為10%、25%、25%、15%、15%和10%，並針對性設置加分項、扣分項、級別調整因素，對理財公司經營管理和風險狀況進行綜合評價。



監管評級周期為一年，評價期間為上一年1月1日至12月31日。根據《辦法》，評級得分在90分（含）以上為1級，80分（含）至90分為2級，70分（含）至80分為3級，60分（含）至70分為4級，50分（含）至60分為5級，低於50分為6級。



*1、2級理財公司優先支持開展養老理財等試點業務*



金融監管總局有關司局負責人表示，監管評級結果是監管部門配置監管資源、開展市場准入、採取差異化監管措施的重要依據。1、2級理財公司經營穩健、風險狀況較好，監管上以非現場和常規監管為主，優先支持開展養老理財等創新試點類業務；3、4級理財公司存在一定或較多風險問題，監管上需加強重點領域監管，採取必要糾正措施，控制增量風險，壓降存量風險，防範風險擴散；5、6級理財公司存在嚴重風險問題，監管上需實時跟蹤風險變化情況，從嚴限制和化解高風險業務，有序實施風險處置或市場退出；S級理財公司為處於重組、被接管、實施市場退出等情況的理財公司，不參加當年監管評級。



截至2025年12月末，全國32家理財公司存續理財產品規模30.7萬億元人民幣，佔市場全部理財產品33.3萬億元的92%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》