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17/03/2026 09:06

《駐京專電》金監總局：加快建立與房地產發展新模式相適應的融資制度

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 金監總局要求加快建立房地產融資新制度
▷ 依法合規支持融資平台債務風險化解
▷ 推進中小金融機構風險化解，嚴守不爆雷底線

　　金融監管總局黨委16日召開擴大會議，傳達學習習近平總書記在全國兩會期間的重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措，局長李雲澤主持會議並講話。會議強調，要加快建立與房地產發展新模式相適應的融資制度。依法合規支持融資平台債務風險化解。

*牢牢守住不「爆雷」底線*

　　一是穩妥化解重點領域風險。有力有序有效推進中小金融機構風險化解，牢牢守住不「爆雷」底線。進一步發揮「保交房」白名單制度作用，加快建立與房地產發展新模式相適應的融資制度。依法合規支持融資平台債務風險化解。嚴防嚴打嚴處非法金融活動，堅決守好人民群眾「錢袋子」。

　　二是堅決落實強監管嚴監管要求。聚焦實質風險、解決實際問題，全面強化「五大監管」。加快健全金融法治，進一步做實分級分類監管，提高監管數字化智能化水平。提升統籌金融消保工作質效，深化金融領域「黑灰產」整治。

　　三是切實提高行業高質量發展能力。督促銀行保險機構專注主業、錯位發展。深入推進地方中小金融機構減量提質、優化布局。持續規範行業秩序，深入整治無序競爭。推動國有大型商業銀行補充資本，研究多元化補充中小金融機構資本。

　　四是不斷提升金融服務實體經濟質效。做好金融「五篇大文章」，堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人相結合，加大重點領域和薄弱環節金融支持。指導金融機構積極支持提振消費專項行動，強化科技創新全鏈條全生命周期金融服務，助力新質生產力發展。健全巨災保險保障體系，大力發展商業健康保險、商業長期護理保險，強化新就業群體金融服務。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》

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