《駐京專電》北京首2月消費零售額同比降0.3%，固投增4.1%，工業增加值增6.7%

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北京市統計局發布2026年1-2月北京經濟運行情況。1-2月，全市規模以上工業增加值同比增長6.7%。1-2月，全市實現社會消費品零售總額2402.7億元（人民幣．下同），同比下降0.3%，固定資產投資（不含農戶）同比增長4.1%。



*首2月社會消費品零售總額降0.3%，金銀珠寶類零售額增66.7%*



1-2月，全市實現社會消費品零售總額2402.7億元，同比下降0.3%，降幅比上年全年收窄2.6個百分點。按消費形態分，商品零售2193.5億元；餐飲收入209.2億元，由上年下降3%轉為增長1%。



從限額以上批發和零售業主要商品類別看，金銀珠寶類商品零售額在金價上漲及節日銷售較好等因素帶動下增長66.7%；通訊器材類、家用電器和音像器材類商品在以舊換新等促消費活動帶動下，分別增長8.6%和1.2%，新能源汽車類商品零售額增長3%，與基本生活相關的糧油食品類商品零售額增長2.7%；汽車類、文化辦公用品類商品零售額分別下降17.3%和25.3%。



* 1-2月固投增長4.1%，地產投資增6.2%*



1-2月，全市固定資產投資（不含農戶）同比增長4.1%。其中，反映實物工作量的建築安裝工程投資在軌道交通、城市運行保障等項目帶動下，增長16.8%。



分領域看，基礎設施投資下降3.8%，製造業投資增長19.8%，房地產開發投資增長6.2%。



1-2月，全市房屋施工面積8758萬平方米，其中住宅施工面積4363.6萬平方米。全市商品房銷售面積93.4萬平方米。



1-2月，重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長27.4%，集成電路領域需求旺盛，生產快速增長；醫藥製造業繼續改善，疊加同期基數較低，增加值增長11.6%；五大裝備製造業增長7%，其中通用設備、專用設備製造業分別增長17.2%和9.9%；電力、熱力生產和供應業增長4.3%；汽車製造業下降8.4%（上年同期增長33.7%）。



規模以上高技術製造業、工業戰略性新興產業增加值分別增長17.6%和16.5%（二者有交叉），風力發電機組、服務機器人、新能源汽車、集成電路產量分別增長1.3倍、90.8%、23.2%和13.1%。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明17日北京專電》