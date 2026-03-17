《神州頭條》報章頭版摘要：國務院要求抓好一批撬動性強的重點工作

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



國務院全體會議要求，抓好一批牽引性撬動性強的重點工作

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國務院總理李強3月16日主持召開國務院第十一次全體會議，李強指出，關於今年和「十五五」經濟社會發展工作，黨中央作了戰略部署，政府工作報告和「十五五」規劃綱要作了具體安排，要不折不扣推動落實，特別是要抓好一批牽引性、撬動性強的重點工作。



前兩月主要指標明顯回升，經濟運行起步有力

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國家統計局3月16日發布的數據顯示，1至2月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.3%，比上年12月份加快1.1個百分點；全國固定資產投資（不含農戶）同比增長1.8%，基礎設施投資同比增長11.4%；社會消費品零售總額同比增長2.8%，比上年12月份加快1.9個百分點。



金監總局：進一步做實分級分類監管

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3月16日，金監總局黨委召開擴大會議，會議要求，加快建立與房地產發展新模式相適應的融資制度；進一步做實分級分類監管，提高監管數字化智能化水平；推動國有大型商業銀行補充資本，研究多元化補充中小金融機構資本。





《上海證券報》



國務院召開全體會議要求，抓好一批牽引性撬動性強的重點工作

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國務院召開第十一次全體會議要求，抓好一批牽引性撬動性強的重點工作。



開局好、韌性強、後勁足，2026年經濟運行起步有力

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國家統計局16日發布的數據顯示，1至2月，投資、消費、生產等主要經濟指標增長加快，固定資產投資實現了由降轉增，物價出現溫和回升，宏觀經濟總體呈現起步有力、開局良好的態勢。



理財公司迎評級監管，推動行業發展轉向「質量優先」

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金監總局近日發布《理財公司監管評級暫行辦法》，規定理財公司監管評級結果分為1至6級和S級，並分別明確不同等級理財公司的風險特徵和分類監管措施。





《證券時報》



李強：加快發展新一代智能製造，推進重大基礎設施網絡建設

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國務院總理李強16日主持召開國務院第十一次全體會議指出，關於今年和「十五五」經濟社會發展工作，要抓好一批牽引性、撬動性強的重點工作。一是縱深推進全國統一大市場建設，二是積極謀劃推動服務業擴能提質，三是加快發展新一代智能製造，四是系統推進重大基礎設施網絡建設，五是更大力度投資於人、服務於民生，六是更好應對新形勢下的外部衝擊挑戰。



前兩個月中國經濟起步有力開局良好

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3月16日，國家統計局公布數據顯示，今年前兩個月，工業增加值、社會消費品零售總額、固定資產投資等多項主要經濟指標較上年12月實現明顯回升。國家統計局新聞發言人、總經濟師、國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，前兩個月經濟運行起步有力、開局良好。



兩部門：新增建設用地原則上不用於經營性房地產開發

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自然資源部自然資源開發利用司司長孔維東表示，土地供應是房地產市場平穩健康發展的一個重要環節，立足房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，新增建設用地原則上不用於經營性房地產開發，這不等於不供應房地產用地，而是要重點用好存量資源「精供優供」，因城施策把握好供地的節奏和時序。

《經濟通通訊社17日專訊》