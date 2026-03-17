《神州經脈》滬指四連跌，傳限制紅籌公司赴港上市，蘋果COO現身深圳

中美元首峰會現波折，美國總統特朗普周一（16日）表示，由於伊朗戰爭的緣故，他正尋求將眾所矚目的訪華行程推遲約一個月。滬深市場調整，滬綜指收跌0.85%四連跌，今日（17日）收報4049.91點，深成指收低1.87%，創業板指挫2.29%。兩市全日成交2.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1175億元或5%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8877，較上個交易日4時30分收盤價升120點子，兩連升。今日人民幣兌一美元中間價報6.8961，較上個交易日升96點子，止三連跌，較市場預測偏弱約90點。



*今日新聞精選*



1. 此前英國《金融時報》報道稱，美國總統特朗普在受訪時敦促中國在霍爾木茲海峽護航問題上提供協助，否則他將推遲訪華。不過據特朗普最新表態，他已向中國提出將中美元首峰會押後約一個月，原因是留在華盛頓指揮對伊朗戰爭對他非常重要。中國外交部發言人林劍今日再於例行記者會回應相關提問稱，中方注意到美方已就媒體的不實報道公開作出澄清。林劍並重申，中美雙方就特朗普訪華事保持著溝通。



2. 最新一期《求是》雜誌發布題為《持續做好穩預期工作》的評論員文章，強調「信心比黃金更重要」，預期穩、信心強，消費和投資等經濟活動才會活躍，經濟發展動力才會更充沛。面對當前市場預期偏弱帶來的影響，必須更加注重預期管理與引導，努力實現穩預期、強信心與穩經濟的相互促進、良性循環。



3. 據《彭博》引述知情人士表示，中國近期加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，中資企業長久以來廣泛使用的境外上市模式或受到挑戰。知情人士稱，近期監管部門在與多家擬上市企業溝通中，建議企業拆除紅籌結構，並使用境內主體尋求香港上市。如果堅持使用紅籌結構，須解釋並證明紅籌結構的必要性。其中一位知情人士表示，此安排也意在防止資本外流。



4. 據《路透》引述5位貿易消息人士稱，為避免中東戰爭引發的供應短缺，中國國有石油巨頭在停購俄羅斯原油四個月後，已利用美國制裁豁免的機會，重新開始尋求購買俄羅斯原油。五位接近或參與俄羅斯原油貿易的消息人士稱，中石化和中石油旗下的貿易部門本周已向供應商詢價，探討可能採購俄羅斯原油，這將是自去年11月以來的首次。



5. 國家安全部今早在微信公眾號發布《「龍蝦」(OpenClaw)安全養殖手冊》指出，OpenClaw「龍蝦」是一款開源AI智能體工具，上線不久便迅速成長為2026年度現象級「開源奇跡」。國家安全部提示，廣大用戶要理性辨別及規範使用，以積極的心態和慎重的執行擁抱人工智能時代，讓「龍蝦」成為遵規守紀、產能高效的「數字員工」。



6. 阿里巴巴今日正式發布AI to B應用「悟空」。在今日舉行的2026 AI釘釘2.0年度新品發布會上，釘釘創始人、CEO陳航發布B端AI原生工作平台--悟空。陳航介紹，「悟空有PC端和手機端，在手機端可以通過釘釘直接給悟空發布任何指令，一個指令下去，悟空就能在你的電腦上24小時為你工作」。阿里集團旗下淘寶、天貓、支付寶、阿里雲等核心業務的Skill（技能模塊）正逐步接入悟空平台。



7. 百度今日舉行AI DAY活動，百度正式發布全球首款「家用小龍蝦」-小度龍蝦。該產品將OpenClaw複雜任務能力引入家庭空間，讓AI Agent從手機和電腦中走出來，成為全家人隨時可以調用的家庭助手。據介紹，小度龍蝦具備「隨時可用，全家可用，閉環可用」三大特點。



8. 據《21世紀經濟報道》報道，蘋果首席運營官Sabih Khan等高管今日現身深圳，上午走訪了深圳福田保稅區的Apple應用研究實驗室，接下來將走訪多家位於深圳的供應鏈廠商。報道指，這是2026年蘋果高管首次訪華。上述實驗室於2024年投運，是蘋果在華最新的應用研究實驗室。