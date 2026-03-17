《鍾之日記》阿里三連漲，兩萬六復失

3月17日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



國際油價高位回落，加上華爾街大行唱好後市，美股周一（16日）造好，反映中概股表現的金龍指數亦反彈0.95%。港股今早高開逾百點，盤中很快升破兩萬六關口，惟高位承壓大市午後升幅蒸發，再度失守兩萬六，科技股亦先升後回。恒生指數全日收報25868，升34點或0.1%，主板成交近2683億元。



*中美關係再現波折，滬指收跌0.85%四連挫*



中美元首峰會現波折，美國總統特朗普周一表示，由於伊朗戰爭的緣故，他正尋求將訪華行程推遲約一個月。滬深市場調整，滬綜指收跌0.85%四連跌，今日收報4049.91點，深成指收低1.87%，創業板指挫2.29%。兩市全日成交2.2萬億元人民幣，較上個交易日減5%。



美國財政部長貝森特淡化特朗普推遲中國之行會造成任何影響的說法。「有一種錯誤的說法，認為如果會晤推遲，是因為特朗普要求中國先幫助重新開放霍爾木茲海峽，」貝森特周一說，「這完全是錯的。」貝森特進一步表示，如果訪華推遲，那也是因為「總統希望留在華盛頓特區協調戰爭行動。」中美巴黎貿易談判剛剛結束，雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。



盤面上，大金融股逆勢走強，保險、銀行板塊領漲，中信銀行(滬:601998)、新華保險(滬:601336)均升超3%。白酒及房地產板塊全日走高，中洲控股(深:000042)、京投發展(滬:600683)漲停。下跌方面，算力硬件、半導體等板塊跌幅居前。



投資機構表示，中東衝突前市場核心交易邏輯圍繞科技發展、新興產業與經濟周期展開；衝突爆發後，推升能源成本，加劇市場對能源保障與能源安全的擔憂；同時戰爭顯著壓制整體風險偏好，疊加市場本身處於高位，進一步放大波動。



*阿里加速AI應用布局，股價三連漲*



阿里巴巴(09988)近日在AI領域動作頻繁。3月16日，阿里宣布成立Alibaba Token Hub(ATH)事業群，整合通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，建立以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的新組織，並由集團CEO吳泳銘直接負責。



其中，首次出現在公眾視野的悟空事業部定位為「B端AI原生工作平台，將模型能力深度融入企業工作流」。這意味著，除C端AI應用千問App之外，阿里巴巴還將重點發力B端AI應用市場。



在今日舉行的2026 AI釘釘2.0年度新品發布會上，釘釘創始人、CEO陳航正式發布B端AI原生工作平台--悟空。據《新浪科技》引述知情人士報道，阿里集團旗下淘寶、天貓、支付寶、阿里雲等核心業務的Skill（技能模塊）正逐步接入悟空平台，使其成為阿里巴巴AI能力在企業工作場景的統一出口。



阿里將於周四（19日）公布截至去年底止第三財季業績。不過，《彭博》綜合市場預測數據顯示，第三財季收入預測2901.4億元人民幣，按年升3.6%；經調整純利料錄310.4億元人民幣，按年跌39.2%。市場普遍預期阿里季績盈利偏弱及遜於預期，原因包括核心電商板塊的商品交易總額表現疲弱，以及各大業務對大模型和人工智能應用額外投資。



阿里今日收升0.4%，報134.6元，該股連漲三日累計2.25%。此外，阿里巴巴控股的螞蟻集團收購耀才證券金融(01428)的要約收購已通過中國有關部門審批，預計將於3月30日完成交割。耀才證券今日復牌，在消息帶動下，股價飆升46.7%，報12.6元。



*上海再降購房門檻，內房股普漲*



上海再降購屋門檻，商業用房貸款首付比例降至不低於30%，是上海樓市新政「滬七條」自2月26日實施以來的又一穩樓市舉措。內房股普漲，龍湖(00960)收升4.4%，融創中國(01918)彈3.4%，中海外(00688)漲2.8%，潤地(01109)揚1.9%，萬科(02202)升1.8%，碧桂園(02007)升1.6%。



人行上海總部公布，自今日起，上海市商業用房（含商住兩用房）購屋貸款最低首付款比例調整為不低於30%。市內金融機構應依本通知規定的下限要求，結合機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體首付比例。在具體實施中，各家銀行需充分考慮在途交易等因素，切實便民利民。此前，商業用房（包括商鋪、寫字樓、酒店、商業綜合體等）貸款最低首付比例通常為50%。



上海二手房市場持續升溫，成交量屢創新高。《界面新聞》引述網上房地產數據報道，3月9日至3月13日，上海二手房連續5個工作日成交均突破800套，日均成交874套，至3月14日（上周六）單日成交更達1472套，逼近1500套大關，3月15日成交1390套。上海二手房市場上一次達到此成交高度，還要追溯到2025年3月15日的1473套。3月上半月，上海二手房累計成交已13955套，其中上周的二手房網簽量為7233套，創2021年以來周成交量新高。



此外，統計局今日公布數據，2月份上海二手住宅銷售價格環比上漲0.2%，結束2025年5月以來連續九個月的負增長，環比首次轉升。



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