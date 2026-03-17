《神州能源》內地部署氫能綜合應用試點，「以獎代補」扶持城市群

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

3月16日，工業和信息化部、財政部、國家發展改革委發布《關於開展氫能綜合應用試點工作的通知》（下稱《通知》）。其中提出，到2030年，城市群氫能在多元領域實現規模化應用，終端用氫平均價格降至25元（人民幣．下同）/千克以下，力爭在部分優勢地區降至15元/千克左右；全國燃料電池汽車保有量較2025年翻一番，力爭達到10萬輛。



《通知》提出，中央財政將採取「以獎代補」方式，對城市群給予獎勵資金支持。獎勵標準根據各場景終端產品應用情況或用氫規模分檔設置，單個城市群試點期內獎勵上限不超過16億元，試點期為4年。同時設定獎補退坡機制，如針對燃料電池汽車場景獎勵從首年每輛車1個積分（8萬元）獎勵逐步降至第四年度的0.6積分（約合4.8萬元），以培育產業市場化推廣能力。



為避免一擁而上、低水平重複建設情況發生，《通知》要求遴選產業基礎好、應用場景豐富、氫能資源保障能力強、產業鏈條完整的城市群率先開展氫能綜合應用試點，並由牽頭城市組織其他城市共同編制本城市群氫能綜合應用試點工作方案，明確各自任務分工與功能定位。工信部等三部門在審核申報方案後，擇優確定5個城市群範圍，方案成熟一個實施一個。



《通知》特別提出，為加大監督管理試點工作，對於試點進展較慢、成效較差的城市群，三部門將及時採取要求調整實施方案、扣減或暫停獎勵資金、暫停參與城市甚至取消城市群試點資格等懲罰措施。

《經濟通通訊社17日專訊》