【ＡＩ】阿里成立Token Hub事業群，加速AI戰略，吳泳銘直接負責

3月16日，阿里巴巴(09988)宣布成立Alibaba Token Hub(ATH)事業群，建立以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的新組織，由集團CEO吳泳銘直接負責，標誌著公司加速推進AI戰略的重要一步。



Alibaba Token Hub事業群包括通義實驗室、MaaS業務線、千問事業部、悟空事業部及AI創新事業部，覆蓋基礎模型研發、模型服務平台，以及個人與企業端AI應用。通義實驗室主要負責多模態基礎模型研發，MaaS業務線聚焦模型服務平台和技術體系建設，千問事業部面向個人AI助手方向，AI創新事業部則負責探索各類AI創新應用。 ​

其中，悟空事業部首次出現在公眾視野，定位為「B端AI原生工作平台，將模型能力深度融入企業工作流」。這意味著，除C端AI應用千問App之外，阿里巴巴還將重點發力B端AI應用市場。



此前據《彭博》報道，阿里最快於本周推出全新企業級AI Agent應用，由釘釘團隊開發，能夠幫助企業自動操作電腦、瀏覽器及雲服務器，並內置企業數據安全功能。對此，阿里方面回應《華爾街見聞》稱，阿里巴巴AI to B的旗艦應用很快會跟大家見面。另據《華爾街見聞》了解，釘釘團隊將於3月17日舉辦產品發布會，大概率為該企業級AI Agent應用。

《經濟通通訊社17日專訊》