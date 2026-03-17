《中國要聞》國航、東航、南航公告：機票買貴了可免費退

中國國際航空、東方航空、南方航空相繼發布維護旅客權益公告，推出票價波動免費退票政策。三家航司均表示，旅客購票後可查驗行程和票價稅費，如查詢結果與實際不符，經查實後將為旅客退還差價。



在退票政策細節方面，國航公告稱，通過「中國國航」App及「中國國際航空」小程序購買國航國內航線單程直達客票的旅客，若在國內任一銷售渠道為同一乘機人再次購得同一行程票價更低的客票，可在規定時間內，為符合條件的原客票申請免費退票。



東航公告指出，消費者購票後如原購票渠道機票降價，在購票後24小時之內在同一購票渠道重新購買新客票，符合一定條件的原客票可免費辦理退票。另外，消費者可在購票後的2小時內且在航班起飛12小時之前通過東航官網或「東方航空」App使用「2小時全額退」功能，符合一定條件的客票可享受180天內兩次免費退票權益。



南航也表示，旅客在南航官方渠道購買國內客票後發現票價降低，於出票時間24小時內提出申請，南航將在旅客購買新票後，免費辦理原購客票退票。

《經濟通通訊社17日專訊》