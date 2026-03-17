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AH股新聞

17/03/2026 09:02

【ＡＩ】騰訊成為OpenClaw官方贊助商，此前遭質疑「只複製不貢獻」

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 騰訊3月16日成為OpenClaw官方贊助商，OpenAI、百度已贊助
▷ 3月12日Peter Steinberger質疑騰訊複製ClawHub技能未貢獻
▷ 騰訊回應SkillHub為OpenClaw鏡像站，標注來源並提供流量數據

　　OpenClaw創始人迅速改變對騰訊態度。北京時間3月16日晚間，騰訊(00700)和騰訊雲出現在OpenClaw（俗稱「龍蝦」）官方贊助商名單中。稍早之前，OpenAI和百度已經贊助OpenClaw。

　　3月15日，Peter Steinberger轉發用戶「Jen Zhu」在X上的一條推文，該推文稱騰訊現已正式成為OpenClaw社區的贊助商，「希望更多主體能支持開源項目，讓AI工具為所有人所用。」Jen Zhu個人簡介為Power Dynamics公司的聯合創始人兼CEO。GitHub平台也顯示，騰訊輕量雲已出現在OpenClaw的貢獻者列表中。

　　3月11日，Steinberger曾在X上讚賞百度介紹其「龍蝦市集」線下活動的推文，稱「歡迎維護者和贊助商加入」，並進一步稱，「你覺得百度能否也為OpenClaw的開發提供支持，而不僅僅是部署？」百度隨即表示可以私信詳談。

*曾質疑騰訊「只複製不貢獻」*

　　此前在3月12日，有用戶在X上詢問Steinberger稱，騰訊旗下的SkillHub平台抓取了ClawHub的所有Skills（技能），並導入自家平台。Peter Steinberger回覆稱他知情，並評價騰訊「只複製，卻從未以任何方式支持這個項目。」騰訊官方X帳號「Tencent AI」隨後在上述推文下回應，稱SkillHub是騰訊基於OpenClaw生態打造的本地化技能平台，作為本地鏡像站，始終標注ClawHub為原始內容來源，「上線首周，我們為用戶處理了180GB 流量（87萬次下載），而僅從官方源拉取了1GB數據（非並發請求）。」
《經濟通通訊社17日專訊》

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