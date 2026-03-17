【ＡＩ】奇安信發布「龍蝦安全伴侶」，協助政企用戶安全使用龍蝦

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3月16日，奇安信(滬:688561)在北京召開龍蝦安全產品發布會，會上，奇安信發布國內首份《OpenClaw生態威脅分析報告》、《政企版龍蝦(OpenClaw)安全使用指南》，推出專屬安全方案「龍蝦安全伴侶」，並依托威脅情報能力打造SAFESKILL平台。



奇安信集團董事長齊向東表示，奇安信正式發布《政企版龍蝦安全使用指南》和「龍蝦安全伴侶」，旨在通過「端-網-雲」三層聯動防護體系，為用戶提供「無感防護」體驗。該方案不僅幫助用戶透視智能體行為，更以低門檻的部署方式，切實解決政企用戶在「養蝦」上「有想法、沒思路」，想用卻不敢用的擔憂，讓每一只「龍蝦」都能在安全可控的環境中釋放效能。



奇安信人工智能公司CEO龔玉山介紹稱，「龍蝦安全伴侶」產品具備全景可視能力，能夠實時監測網絡中所有OpenClaw智能體的活動軌跡、調用行為等，幫助安全團隊精準識別異常行為和潛在威脅。該產品基於全托管SaaS服務，開箱即用，按需訂閱，無需自建安全基礎設施，並均支持24小時托管安全運營。目前中小企業套餐支持15天免費試用。



針對企業如何安全部署和使用OpenClaw智能體，奇安信集團副總裁張庭解讀了新發布的《奇安信政企版龍蝦(OpenClaw)安全使用指南》。他表示，「部署模式決定安全底線」，而私有化部署是企業落地的最佳答案，唯有通過私有化、集中化部署，才能將智能體運行在真正可控的服務器端。

《經濟通通訊社17日專訊》