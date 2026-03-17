【ＡＩ】國家安全部發布養殖手冊，讓「龍蝦」成遵規守紀「數字員工」

國家安全部今早在微信公眾號發布《「龍蝦」(OpenClaw)安全養殖手冊》指出，OpenClaw「龍蝦」是一款開源AI智能體工具，上線不久便迅速成長為2026年度現象級「開源奇跡」。國家安全部提示，廣大用戶要理性辨別及規範使用，以積極的心態和慎重的執行擁抱人工智能時代，讓「龍蝦」成為遵規守紀、產能高效的「數字員工」。



手冊介紹稱，養龍蝦存在四大風險隱患，包括主機可能被接管，用戶可能引發因AI誤操作造成的數據損失；數據可能被竊取，造成個人隱私洩露，帶來財產與安全風險；以及言論可能被篡改，及被用於生成和傳播虛假信息、實施詐騙等不法活動等。



安全指南指出，「養蝦人」應檢查控制界面是否暴露在公網、權限配置是否過高、存儲的憑證是否已洩露、安裝的插件來源是否可信等問題。對於嚴重安全風險，請立即採取隔離、下線等處置措施。應嚴格限制智能體的操作範圍，對存儲的敏感數據必行加密，建立完整的操作審計日志，盡量在隔離環境（如專用虛擬機、沙箱）中運行「龍蝦」，限制其對核心資源的訪問。

《經濟通通訊社17日專訊》