  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聚焦兩會2026
etnet專輯
AH股新聞

17/03/2026 09:41

【ＡＩ】國家安全部發布養殖手冊，讓「龍蝦」成遵規守紀「數字員工」

　　國家安全部今早在微信公眾號發布《「龍蝦」(OpenClaw)安全養殖手冊》指出，OpenClaw「龍蝦」是一款開源AI智能體工具，上線不久便迅速成長為2026年度現象級「開源奇跡」。國家安全部提示，廣大用戶要理性辨別及規範使用，以積極的心態和慎重的執行擁抱人工智能時代，讓「龍蝦」成為遵規守紀、產能高效的「數字員工」。

　　手冊介紹稱，養龍蝦存在四大風險隱患，包括主機可能被接管，用戶可能引發因AI誤操作造成的數據損失；數據可能被竊取，造成個人隱私洩露，帶來財產與安全風險；以及言論可能被篡改，及被用於生成和傳播虛假信息、實施詐騙等不法活動等。

　　安全指南指出，「養蝦人」應檢查控制界面是否暴露在公網、權限配置是否過高、存儲的憑證是否已洩露、安裝的插件來源是否可信等問題。對於嚴重安全風險，請立即採取隔離、下線等處置措施。應嚴格限制智能體的操作範圍，對存儲的敏感數據必行加密，建立完整的操作審計日志，盡量在隔離環境（如專用虛擬機、沙箱）中運行「龍蝦」，限制其對核心資源的訪問。
《經濟通通訊社17日專訊》

【你點睇？】AI代理「龍蝦」爆紅可自主執行多項任務，惟監管部門稱或有安全疑慮，你是否願意使用AI代理幫助處理網上工作？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 中東戰火第20日，伊朗和以色列互炸關鍵能源設施...

19/03/2026 09:29

中東戰火

德國思想家哈伯馬斯向崩塌世界說再見

18/03/2026 18:14

大國博弈

說說心理話

【兩會焦點】趙樂際：會議集思廣益凝心聚力，彰顯團結奮鬥

12/03/2026 16:17

聚焦兩會2026

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區