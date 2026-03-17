《中國要聞》黃天鵝等回應雞蛋檢出角黃素：屬天然成分，對人體健康無害

據內媒報道，央視「3．15」晚會前夕，知名打假人王海團隊爆料稱，送檢胖東來售賣的十款雞蛋，均檢出人工角黃素（斑蝥黃），質疑相關品牌涉嫌虛假宣傳，其中涉及「黃天鵝」雞蛋。王海方面指出，角黃素為人工合成色素，核心作用是加深蛋黃顏色，而「黃天鵝」長期宣傳「飼料不含人工色素、蛋黃呈自然金黃」，宣傳與檢測結果存在明顯矛盾，涉嫌誤導消費者。



除了黃天鵝之外，王海測評亦指出，胖東來超市售賣的野跡鳴（松林散養）富硒蛋，檢測所得角黃素（斑蝥黃）含量為9.54mg/kg，超出農業農村部發布的《飼料添加劑安全使用規範》中蛋禽類飼料中斑蝥黃允許的最大添加量8mg/kg。



*胖東來：檢測缺乏法律和標準依據*



3月15日晚，「黃天鵝」品牌所屬公司鳳集食品集團發布聲明稱，黃天鵝雞蛋不添加人工合成色素，檢出的角黃素含量僅為0.399mg/kg，遠低於其他檢測值，該數值屬於雞蛋可能含有天然角黃素本底水平，並非人工添加。



同日晚間，胖東來聲明稱，公司已第一時間開展自查，賣場銷售的鮮雞蛋均通過正規渠道合法採購。胖東來指出，目前尚無針對鮮雞蛋產品角黃素限值的相關規定和要求，僅針對飼料添加劑的規範，直接判定終端雞蛋產品超標，缺乏法律和標準依據，並表示已將賣場內所有鮮雞蛋品牌送檢，後續將公布檢測結果。



3月16日晚，黃天鵝創始人馮斌在官方直播間回應稱，黃天鵝沒有使用人工合成的角黃素，而是天然的，相關檢測指標對人體健康無害，可放心食用。他並指，按照歐盟的限定標準，每人每天吃75顆黃天鵝雞蛋，才有可能觸及到危害值。



*專家：無法通過檢測區分天然來源和人工合成*



中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅在接受採訪時表示，角黃素是天然存在的類胡蘿蔔素，天然及人工合成均有。他指出，要讓蛋黃出現肉眼可見的著色效果，飼料中添加量需達到4mg/kg以上，而0.399mg/kg反推所對應的飼料添加量為0.67mg/kg-0.74mg/kg，遠低於行業著色有效劑量。



華中農業大學食品科技學院博導馬美湖教授解釋稱，目前的檢測技術只能精準測定總含量，無法區分天然來源和人工合成。中國農業科學院飼料研究所家禽營養與飼料創新團隊首席專家武書庚給出的判斷依據是：需結合劑量水平、養殖背景、原料來源綜合研判，追溯投喂記錄是最權威的方法。



王海團隊對此持不同看法，指在永輝超市購買的黃天鵝雞蛋檢出角黃素含量達1.65mg/kg，高於此前胖東來渠道的檢測結果0.399mg/kg。王海指出，不同批次及蛋雞可能存在差異，但相差4倍無法用「天然本底」來解釋。他還強調，角黃素雖存在於藻類、蝦蟹身上，但飼養蛋雞不可能使用螃蟹或藻類作為飼料，「凡是量產的雞蛋裏檢出了角黃素，它100%是飼料裏沉積的，不可能存在其他來源」。

《經濟通通訊社17日專訊》