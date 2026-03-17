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AH股新聞

17/03/2026 08:15

【中美關係】中美經貿磋商結束，擬設貿易投資工作機制

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中美15-16日巴黎舉行經貿磋商
▷ 雙方同意管控分歧並討論設貿易投資機制
▷ 磋商涉及關稅及非關稅措施安排

　　中美兩國周日及周一（15日和16日）在巴黎完成為期兩天的經貿磋商，雙方同意共同管控分歧，並首次就建立「促進雙邊貿易與投資合作的工作機制」展開討論。

　　據《新華社》報道，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼表示，過去的一天半時間，中美雙方團隊進行了深入、坦誠、建設性的磋商；中美討論的議題包括新形勢下雙邊關稅水平、雙邊關稅及相關非關稅措施有關安排可能的進一步延期等。

　　李成鋼表示，通過這次的磋商，雙方已經就一些議題取得了初步共識，下一步將繼續保持磋商進程。美方介紹美國最新關稅措施的調整以及下一步考慮，中方對由此造成的不確定性表達關注。雙方同意共同致力於維持雙邊經貿關係的穩定，並討論建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想，雙方在磋商中還深入討論彼此的經貿關切。

　　《新華社》稱，美方表示，穩定的中美經貿關係對兩國和世界非常重要，有助於推動全球經濟增長、供應鏈安全和金融穩定。雙方應減少摩擦、避免問題升級，通過磋商解決分歧。中美雙方同意，研究建立促進雙邊貿易投資的合作機制，繼續發揮好中美經貿磋商機制作用，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動雙邊經貿關係持續穩定向好。

　　報道又稱，何立峰在會談中強調，中方反對美方加徵單邊關稅的立場是一貫的，敦促美方徹底取消單邊關稅等限制措施，並將採取必要措施，堅決捍衛自身正當合法權益。
《經濟通通訊社17日專訊》

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