【ＡＩ】阿里巴巴據報給員工發Token，鼓勵使用AI工具工作

據《界面新聞》報道，阿里巴巴集團(09988)正推進一項內部計劃，向員工提供Token額度，鼓勵員工在工作中使用先進的AI模型與工具。



根據該計劃，阿里員工可免費使用悟空、Qoder系列等付費AI工具，用於技術研發和通用辦公，公司將向員工提供Token額度。此外，員工購買百煉Coding Plan會員或外部AI開發工具可以申請報銷。

《經濟通通訊社17日專訊》