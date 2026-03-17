【新股上市】中國傳限制紅籌公司赴港上市，建議拆紅籌架構，防資本外流

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據《彭博》引述知情人士表示，中國近期加強對紅籌公司赴港上市的監管審查，中資企業長久以來廣泛使用的境外上市模式或受到挑戰。



知情人士稱，近期監管部門在與多家擬上市企業溝通中，建議企業拆除紅籌結構，並使用境內主體尋求香港上市。如果堅持使用紅籌結構，須解釋並證明紅籌結構的必要性。根據監管規定，中國相關的公司香港上市前須向中國證監會履行境外上市備案程序。其中一位知情人士表示，此安排也意在防止資本外流。



紅籌架構是包括國企和私企在內的中資公司赴港上市的一種常用模式，即發行人主體為境外成立的控股公司，主要業務或資產在中國內地。這種模式不僅為發行人在上市審批流程中帶來便利性，對於早期投資者而言，退出機制也更為靈活。



知情人士指出，新的監管動向已經開始在擬上市公司、投資銀行、中介機構以及境外投資者中產生一定的反響。他們稱，拆除紅籌架構意味著需要將境內經營實體的控制權轉移回內地，這將產生高額的費用。



對於投資者而言，拆除紅籌架構可能會降低他們在股權和減持方面的靈活性。知情人士表示，外資風險投資機構和私募股權基金在投資於中國內地註冊成立的公司時，將面臨更複雜的退出路徑。因為要把資金從境內主體滙出，需要在嚴格的外滙管理規定下完成合規流程，同時還要面對更長的鎖定期。



香港去年IPO數量創下4年來新高，今年以來熱度不減，推動本地監管機構提高監管力度，包括加強對發行文件質量的審查、對保薦機構牌照的審批，以及打擊內幕交易等。

《經濟通通訊社17日專訊》