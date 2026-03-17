《Ａ股行情》滬綜指高開0.04%，中美元首峰會或推遲，擬設貿易投資工作機制

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中東戰火持續，美國總統特朗普表示，他已向中國提出將中美元首峰會押後約一個月，因為留在華盛頓指揮對伊朗戰爭對他非常重要。與此同時，中美高級官員結束在法國巴黎的經貿磋商，雙方醞釀成立貿易工作機制管理彼此關切。滬深股市今早集體高開，滬綜指輕微高開0.04%，報4086.3點，深成指高開0.44%，創業板指高開0.85%，電池股及地產股盤初造好，半導體板塊走低。



據報，特朗普已向中方提出將自己與中國國家主席習近平的峰會押後約一個月，「我很希望去，但因為這場戰爭，我想留在這裏，」特朗普周一（16日）在白宮說道。特朗普此前稱計劃於本月底訪華，但北京未做出正式公布。美媒引述知情人士稱，中國此前也曾提議特朗普在4月底訪華，以便為準備工作留出更多時間。這樣的延期也將為圍繞安全和外交問題的進一步討論提供空間，包括台灣問題。



另外，中美一連兩日的新一輪經貿磋商於3月16日結束，《新華社》報道，雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想，雙方在磋商中還深入討論了彼此的經貿關切。



昨日，國務院總理李強主持召開國務院第十一次全體會議，對落實國務院2026年重點工作進行部署。李強指出，今年是「十五五」開局之年，國務院及各部門要始終保持戰略定力、更加積極主動作為，以更高標準當好貫徹黨中央決策部署的執行者、行動派、實干家。這個「更高標準」體現在三個方面：一是體現在對形勢變化的敏銳把握上，善於變中尋機、化危為機；二是體現在攻堅克難的更大實效上，深入打好「組合拳」，增強經濟韌性；三是體現在破解長期問題的持續努力上，不斷取得突破。



今日人民銀行進行510億元(人民幣．下同)7天期逆回購，公開市場有395億元逆回購到期，即今日淨投放115億元。

《經濟通通訊社17日專訊》