《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.04%，房地產、金融板塊拉漲

A股三大指數早盤升轉跌，滬指半日收低0.04%，報4083.03點，深成指收低0.4%，創業板指軟0.58%；滬深兩市半日成交13681億元（人民幣．下同），較上個交易日縮減1403億元或9%。



盤面上看，地產股逆市走強，京能置業(滬:600791)、京投發展(滬:600683)升停。內地房地產市場暖意初顯，70個大中城市新房環比跌幅為半年最小，各線城市二手房環比降幅續收窄，總體下跌城市個數也在變少。更引人關注的是，北京和上海二手房環比開始轉漲，其中北京為去年3月來首次上漲，上海為去年4月來首次上漲。



分析師認為，樓市出現「小陽春」跡象，3月有望繼續回暖，不過回暖的可持續性還有待後幾個月數據驗證，短期內房價恐難實現全面反彈。



另外，保險、證券、銀行等金融板塊拉漲，券商板塊上午升近2%。消息上，券商併表監管正式邁入實質執行階段，中證協近日啟動首批券商併表管理報告及風控指標報送，中金、招商、中信、華泰、中信建投、國泰海通等6家試點券商為首批主體，要求今年4月30日前報2025年度併表管理年報，後續年度依此類推。



下跌方面，CPO概念走弱，天孚通信(深:300394)大跌9.2%。煤炭、石油及化工等板塊，早前受中東局勢影響強力走高，今天明顯回調。

《經濟通通訊社17日專訊》