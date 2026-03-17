《Ａ股行情》中美關係再現波折，滬指收跌0.85%四連挫，創業板大跌2%

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中美元首峰會現波折，美國總統特朗普周一（16日）表示，由於伊朗戰爭的緣故，他正尋求將眾所矚目的訪華行程推遲約一個月。滬深市場調整，滬綜指收跌0.85%四連跌，今日收報4049.91點，深成指收低1.87%，創業板指挫2.29%。兩市全日成交2.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1175億元或5%。



美國財政部長貝森特淡化總統推遲中國之行會造成任何影響的說法。「有一種錯誤的說法，認為如果會晤推遲，是因為特朗普要求中國先幫助重新開放霍爾木茲海峽，」貝森特周一說，「這完全是錯的。」貝森特進一步表示，如果訪華推遲，那也是因為「總統希望留在華盛頓特區協調戰爭行動。」中美巴黎貿易談判剛剛結束，雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。



盤面上，大金融股逆勢走強，保險、銀行板塊領漲，中信銀行(滬:601998)、新華保險(滬:601336)均升超3%。白酒及房地產板塊全日走高，中洲控股(深:000042)、京投發展(滬:600683)漲停。下跌方面，算力硬件、半導體等板塊跌幅居前。



投資機構表示，中東衝突前市場核心交易邏輯圍繞科技發展、新興產業與經濟周期展開；衝突爆發後，推升能源成本，加劇市場對能源保障與能源安全的擔憂；同時戰爭顯著壓制整體風險偏好，疊加市場本身處於高位，進一步放大波動。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4637.44 -0.73 上證指數 4049.91 -0.85 9512.28 深證成指 14039.73 -1.87 12566.30 創業板指 3280.06 -2.29 科創50 1354.15 -2.23 B股指數 263.36 -0.42 1.03 深證B指 1235.87 -0.09 0.55

《經濟通通訊社17日專訊》