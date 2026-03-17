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AH股新聞

17/03/2026 15:07

《Ａ股行情》中美關係再現波折，滬指收跌0.85%四連挫，創業板大跌2%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 特朗普推遲訪華行程，因需協調伊朗戰爭行動
▷ 滬指收報4049.91點跌0.85%，創業板指跌2.29%
▷ 中美巴黎貿易談判同意致力保持經貿關係穩定

　　中美元首峰會現波折，美國總統特朗普周一（16日）表示，由於伊朗戰爭的緣故，他正尋求將眾所矚目的訪華行程推遲約一個月。滬深市場調整，滬綜指收跌0.85%四連跌，今日收報4049.91點，深成指收低1.87%，創業板指挫2.29%。兩市全日成交2.2萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減1175億元或5%。

　　美國財政部長貝森特淡化總統推遲中國之行會造成任何影響的說法。「有一種錯誤的說法，認為如果會晤推遲，是因為特朗普要求中國先幫助重新開放霍爾木茲海峽，」貝森特周一說，「這完全是錯的。」貝森特進一步表示，如果訪華推遲，那也是因為「總統希望留在華盛頓特區協調戰爭行動。」中美巴黎貿易談判剛剛結束，雙方同意共同致力於保持雙邊經貿關係的穩定，並討論了建立促進雙邊貿易投資合作的工作機制的設想。

　　盤面上，大金融股逆勢走強，保險、銀行板塊領漲，中信銀行(滬:601998)、新華保險(滬:601336)均升超3%。白酒及房地產板塊全日走高，中洲控股(深:000042)、京投發展(滬:600683)漲停。下跌方面，算力硬件、半導體等板塊跌幅居前。

　　投資機構表示，中東衝突前市場核心交易邏輯圍繞科技發展、新興產業與經濟周期展開；衝突爆發後，推升能源成本，加劇市場對能源保障與能源安全的擔憂；同時戰爭顯著壓制整體風險偏好，疊加市場本身處於高位，進一步放大波動。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004637.44-0.73　
上證指數4049.91-0.859512.28
深證成指14039.73-1.8712566.30
創業板指3280.06-2.29　
科創501354.15-2.23　
B股指數263.36-0.421.03
深證B指1235.87-0.090.55

《經濟通通訊社17日專訊》

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