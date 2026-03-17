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AH股新聞

17/03/2026 10:46

《Ａ股焦點》三六零跌超1%，回應「安全龍蝦」私鑰洩露：涉事證書已吊銷

　　3月16日晚，針對旗下產品「360安全龍蝦」被曝私鑰洩露一事，360公司作出正式回應，明確表示已第一時間吊銷涉事SSL證書，目前該證書已完全失效，從技術層面阻斷了攻擊者利用該私鑰偽造服務器、劫持流量的可能，普通用戶不會受到此次事件影響。

　　360方面解釋稱，此次私鑰洩露源於產品發布環節的操作失誤，導致內部域名的網站證書被意外打包至公開安裝包中，公司已啟動內部排查流程，將進一步優化安全管理機制，防範類似疏漏再次發生。

　　三六零(滬:601360)今日低開低走，現跌1.65%，報11.92元人民幣。

　　3月14日，360集團宣布推出「360安全龍蝦」智能體應用客戶端及「360安全龍蝦Box」硬件終端，並發布專門應對OpenClaw（龍蝦）安全問題的「360龍蝦衛士」。但據《界面新聞》報道，兩天後的3月16日，安全社區研究人員在解壓該產品安裝包時，發現其特定路徑下存在明文存儲的泛域名SSL證書及對應RSA私鑰。

　　報道指出，作為核心安全憑證，該證書的私鑰一旦洩露，攻擊者理論上可借此偽造相關域名的HTTPS服務，實施中間人攻擊，進而竊取用戶數據、傳播惡意程序等。作為以網絡安全為核心業務的廠商，360此次將內部私鑰意外打包進公開安裝包，被行業內視為較為嚴重的安全疏漏。
《經濟通通訊社17日專訊》

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