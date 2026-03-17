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AH股新聞

17/03/2026 10:12

【ＡＩ】騰訊元寶派、QQ機器人接入OpenClaw，同步發布「養蝦」指南

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 騰訊及騰訊雲成為OpenClaw社區贊助商
▷ 元寶派支持接入OpenClaw，允許多「龍蝦」共存
▷ QQ機器人接入OpenClaw並發布配置指南

　　騰訊(00700)與騰訊雲已成為OpenClaw（俗稱「龍蝦」）社區贊助商。騰訊雲昨宣布，「元寶派」正式支持接入OpenClaw。在同一個派裏，可以同時存在多隻「龍蝦」。派友可以把自己的「龍蝦」帶進來，讓它們一起聊天、一起協作、一起幹活。

　　同時，騰訊技術工程官方宣布，QQ機器人接入OpenClaw，並同步發布「養蝦」指南。

　　據《IT之家》報道，QQ機器人開放平台提供了快捷創建QQ機器人的通道，用於接入OpenClaw。機器人創建成功後，BOT會給用戶QQ發一條成功消息，頭像暱稱可按喜好自定義編輯；用戶並需接入到自己的OpenClaw運行環境，為BOT添上「靈魂」。

　　QQ作為OpenClaw通訊渠道，需要在OpenClaw安裝配置QQBot插件，才能與QQBot通信。用戶可根據使用習慣，選擇遠程一鍵執行、本地腳本執行，或手動在原生OpenClaw環境中安裝或升級QQBot插件。OpenClaw QQBot插件提供豐富媒體收發支持，覆蓋圖片、語音、視頻、文件的雙向交互。除了接收日常的文本消息以外，QQBot通道還支持接收多種媒體消息。

　　需要注意的是，QQ Bot插件僅作為消息通道使用--負責在QQ與OpenClaw之間中轉消息。諸如圖像理解、語音轉錄、繪圖等功能，取決於用戶所配置的AI模型以及OpenClaw內部已安裝的技能，而非QQBot插件本身。
《經濟通通訊社17日專訊》

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