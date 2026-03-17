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AH股新聞

17/03/2026 10:41

【ＡＩ】阿里旗下釘釘發布AI to B應用「悟空」：能在電腦上24小時工作

　　阿里巴巴(09988)今日正式發布AI to B應用「悟空」。

　　據《新浪科技》報道，在今日舉行的2026 AI釘釘2.0年度新品發布會上，釘釘創始人、CEO陳航發布B端AI原生工作平台--悟空。陳航介紹，「悟空有PC端和手機端，在手機端可以通過釘釘直接給悟空發布任何指令，當你不在公司的時候，在你睡覺的時候，一個指令下去，悟空就能在你的電腦上24小時為你工作」。

　　報道又引述知情人士透露，阿里集團旗下淘寶、天貓、支付寶、阿里雲等核心業務的Skill（技能模塊）正逐步接入悟空平台，使其成為阿里巴巴AI能力在企業工作場景的統一出口。

　　據了解，悟空定位為面向未來的AI企業操作系統，目標是打造全球最大的to B工作技能市場與入口。

　　阿里巴巴昨晚還宣布正式成立Alibaba Token Hub（ATH）事業群，建立以「創造Token、輸送Token、應用Token」為核心目標的新組織，由阿里巴巴CEO吳泳銘直接負責。據悉，這是阿里面向AI Agent時代一次重要組織調整，以Token Hub為核心主線，強化AI業務戰略協同，全面推進阿里AI戰略落地。

　　值得注意的是，陳航透露，阿里巴巴集團CEO吳泳銘將親臨今日的發布會，為ATH事業群成立以來首次新品發布站台。

 
《經濟通通訊社17日專訊》

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