【中東戰火】開戰後首艘中資油輪繞道紅海延布港裝油，料4月抵福建

據《財新》報道，招商輪船(滬:601872)旗下的超級油輪(VLCC)「凱景」號16日凌晨成功穿越紅海曼德海峽，其在沙特延布港裝載的220萬桶（30萬噸）原油將於4月初運抵福建湄洲灣港。這是自美以伊開戰後，首艘中資VLCC運回中東海灣地區的石油。



報道指，凱景號原本計劃3月3日在阿聯酋的富查伊拉港裝載原油，但由於該港遭到伊朗襲擊，裝油計劃無法進行，只能繞道千里，前往沙特拉伯位於紅海的延布港完成原油裝運。



報道並指，凱景號之後，招商輪船的「新先鋒」號VLCC也在延布港完成了裝運，中遠海運集團的「新連洋」號、「遠新湖」號兩艘VLCC正同時在港口裝油，而且還有更多中資VLCC正趕赴延布港裝運石油。據《財新》統計，僅中遠海運和招商輪船兩家央企旗下就有十多艘VLCC正在前往延布港。這些VLCC全部完成裝運的話，大約可裝載400多萬噸原油回國，緩解霍爾木茲海峽封閉所帶來的能源供應影響。



除了延布港，阿聯酋在阿曼灣（海峽外側）的富查伊拉港也已經於16日恢復裝油。《財新》獲悉，目前招商輪船旗下最先進的VLCC--「凱拓」號正在前往富查伊拉港裝油；中遠海運旗下的「遠瑞洋」號則在阿拉伯海待命，也可能會前往該港裝油。



另據《財新》不完全統計，僅3月15日，全球有近80艘各型油輪正趕往延布港裝油，14艘油輪同時在該港口裝油。

《經濟通通訊社17日專訊》