《經濟時評》求是：信心比黃金更重要，努力實現穩預期、穩經濟相互促進

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最新一期《求是》雜誌發布題為《持續做好穩預期工作》的評論員文章，強調「信心比黃金更重要」，預期穩、信心強，消費和投資等經濟活動才會活躍，經濟發展動力才會更充沛。面對當前市場預期偏弱帶來的影響，必須更加注重預期管理與引導，努力實現穩預期、強信心與穩經濟的相互促進、良性循環。



2026年政府工作報告提出，健全預期管理機制，提振社會信心。文章建議從四方面做好穩預期工作：樹立和踐行正確政績觀，更加堅決有力貫徹落實黨中央決策部署；聚焦重點領域持續發力，以重點領域預期改善帶動社會預期向好；加強政策溝通和解讀闡釋，提高經濟宣傳和輿論引導水平；強化對外宣傳和國際輿論引導，積極塑造國際社會對中國的正確認知。



*要及時反擊「中國經濟見頂」等錯誤論調*



文章認為，居民和企業良好的社會預期根本上來源於實實在在的獲得感；穩定和改善重點領域的預期是做好預期管理的關鍵抓手。市場經濟條件下，及時準確、全面客觀、清晰連貫的信息能夠有效減少預期偏差，形成良好社會預期；片面的、虛假的信息則容易造成預期恐慌，誤導經濟主體的經濟行為和經濟決策。



文章又提到，一些反華勢力出於各種原因，極力散播不同變體的中國經濟「崩潰論」和「威脅論」等錯誤論調，如果不能及時有效回擊這些錯誤敘事邏輯，不僅影響全球市場、外企外資對中國發展前景的預期，也會倒灌到國內，影響各方面的預期。面對複雜的國際輿論環境，要強化對外宣傳和國際輿論引導，善於主動設置議題，講好中國故事，及時回擊「中國經濟見頂」、「中國產能過剩」、「外資撤離中國」等錯誤論調。

《經濟通通訊社17日專訊》