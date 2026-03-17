【ＡＩ】業界料AI仿真人短劇年內「全民級滲透」，「故事」仍是作品成功關鍵

字節跳動旗下AI視頻生成模型Seedance 2.0的「導演級」成片效果，大幅提升內地影視業界對AI製作短劇的預期。據《財新》報道，需求激增之下，市場上能做AI漫劇、仿真人短劇的公司的承製訂單迅速飽和。報道並提到，閱文集團(00772)昨日在北京舉辦的一場行業分享會上，多家AI短劇公司創始人預期，AI仿真人短劇會在3-9個月內做到「全民級滲透」，即內容像當前的短劇一樣廣泛普及。



報道指出，AI彌補了在短劇較低成本的條件下無法大規模使用特效的不足。上述分享會上播放了多條來自AI短劇的片段，主要為玄幻、科幻等題材，效果十分接近CG特效，一些內容還是在Sora 2和Seedance 2.0出現前完成的。



漫劇公司醬油文化創始人黃浩南基於其公司情況表示，AI短劇的成本約為傳統短劇的10%左右，製作周期是五天以內，比傳統短劇的15-30天大幅縮短。閱文集團內容運營總經理楊沾則指出，「故事」依然是決定作品能否成功的關鍵要素，「編劇」是現下最缺的工種。



*國產AI仿真人劇獲Netflix尋求合作*



報道又引述九紫源AI創始人丁寬稱，公司對標奈飛(Netflix)首部韓國自製劇《王國》（港譯《屍戰朝鮮》）推出了一部AI仿真人劇《孤城照》，上線後不久奈飛前來尋求合作，已經進入到排隊審片階段；韓國方面也有團隊前來接洽，稱《王國》編劇希望參與創作後續劇情，但丁寬希望能由中國團隊自行完成，婉拒了請求。



短劇公司愛看互動創始人孟祥雲表示，公司在2022年入行做真人短劇，2023年做出了在紅果短劇上單片分帳近千萬元人民幣的爆款，2024年底開始摸索用AI製作內容，推出的AI擬真人《斬仙台》花三個月寫了五版劇本，12個人用25天做完，當前在紅果短劇上的收藏量突破110萬，留存率達到75%。公司全國的八個工區已經有千名員工，還在不停擴工區、招人。

《經濟通通訊社17日專訊》