【中東戰火】路透：中石化、中石油重新尋求購買俄羅斯原油

據《路透》引述5位貿易消息人士稱，為避免中東戰爭引發的供應短缺，中國國有石油巨頭在停購俄羅斯原油四個月後，已利用美國制裁豁免的機會，重新開始尋求購買俄羅斯原油。



五位接近或參與俄羅斯原油貿易的消息人士稱，中石化和中石油旗下的貿易部門本周已向供應商詢價，探討可能採購俄羅斯原油，這將是自去年11月以來的首次。截至周二，雖尚未有已知的交易，但其中兩位消息人士稱，交易可能即將達成。



報道又引述一位國有石油貿易商表示，中國大型石油公司正在評估形勢，包括能否在3月12日起算的30天豁免期內完成付款和交貨，該豁免期適用於已裝船的貨物。美國上周臨時允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯石油，為期30天，據報至少涉及1900萬桶俄羅斯原油和31萬噸成品油。



報道提到，中石化和中國石油尚未立即回應置評請求。



此外，報道引述一位參與俄羅斯原油交易、且熟悉中石油交易業務的消息人士透露，在局勢混亂之際，中國幾家大型石油企業也可能尋求鎖定貨源，方式包括向手中已持有俄羅斯來源庫存的中國獨立煉廠或貿易商購買。「一些地煉（指獨立煉油商）已準備好轉售，因為這比在他們自己的工廠加工更賺錢」。

《經濟通通訊社17日專訊》