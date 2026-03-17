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AH股新聞

17/03/2026 14:45

【ＦＯＣＵＳ】點石成金防坐艇，「雪恥」爽劇藏殺機

　　【FOCUS】「螞蟻」也能點石成金？看看「本地姜」耀才證券(01428)，控股權(50.55%)易主終塵埃落定，股價周二（17日）一度飆82%高見16.88元，五倍於螞蟻集團對其的要約收購價3.28元。「老餅」驟然升呢，一齣向互聯網券商鼻祖富途「復仇雪恥」的戲碼呼之欲出，但會否出現反高潮？

*影射富途廣告堪經典*

　　說到耀才，不得不令人聯想到其懷舊風十足的廣告，其中，以2021年疑似影射富途「借極都借不到孖展」的「崔水證券行」為經典之一。雙方影射、暗諷、隔空交火，現實是1995年誕生的「老餅」，難敵2012年攻港的「互聯網基因」--截至去年9月底，耀才客戶戶口總數逾60.2萬個，遠遜於市佔第一的富途；以營收計，耀才截至去年9月底的半年收入為4.96億港元，而富途僅去年第四季就達64.38億港元。

　　鑒於此，何解螞蟻對耀才青眼有加？拋開「阿里系」與「騰訊系」的牙齒印（富途創始人李華為騰訊出身），在港擁有AlipayHK、Ant bank的螞蟻，欲借耀才的「全牌照」進軍證券、財富管理等業務，意圖呼之欲出。放在算法交易方興未艾的大背景下，耀才擁有的7號牌（提供自動化交易服務）更引發遐想無限。

*賺佣賺息，突圍不易*

　　按目前公布的信息，收購預計於本月30日完成，參照過往中資收購香港證券行的慣例，例如大福證券2009年獲海通證券入主後，2010年9月更名為海通國際，耀才證券隨後會否更名為「螞蟻證券」固然是看點之一，但如何開啟科技券商進化、金融版圖擴張之路，才是攸關股價暴升會否打回原形的關鍵。

　　看看耀才的主要收入結構，最大兩項分別是經紀佣金（包括證券、期貨、商品）收入、孖展融資利息收入，佔比分別為51%、25.9%（截至去年9月底的半年計）。而據聯交所公布，A組參與者（按市場成交額計算排名前14位的經紀行），截至去年6月底半年計的「證券交易淨佣金收入」、「利息收入總額」分別為27.11億元、41.31億元。換言之，市場的「餅」難大幅加碼的前提下，核心業務為賺佣、賺息的耀才，業績突圍恐並未易事。

*殼股歷史走勢可借鑒*

　　從另一角度看，「螞蟻」、「阿里」光環固然閃亮，但以阿里系2014年1月戰略投資中信21世紀，後更名為阿里健康(00241)，以及阿里系2015年6月入主瑞東集團，後改名雲鋒金融(00376)，二者股價均曾聞聲抽高，惟其後歸於平淡。

　　值得一提的是，雲鋒金融主頁亦標榜「證券經紀業務以金融科技為驅動力」，但截至去年6月底半年的「其他金融服務和公司分部經營」卻錄虧損。

　　換言之，在業務脫胎換骨之前，點石成金或只是市場一廂情願的想像。眼見過去4個交易日累計抽升262%的毛記葵涌(01716)今早急挫逾兩成，小心高追耀才亦隨時淪坐艇。

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