《中國要聞》國資金融機構高級銀行家據報獎金被削至少30%

據《彭博》報道，隨著中國政府在規模69萬億美元的金融行業加快推進薪酬制度改革，一些國資金融機構的部分高級銀行家面臨獎金至少削減30%的局面。



報道引述知情人士透露，兩家大型國有銀行包括各業務部門負責人在內的高管，2025年的獎金被削減了30%至50%；一家中型全國性銀行的部門主管去年的浮動薪酬也下降了約40%。



在這一輪降薪潮之前，中國政府近年大力推動「共同富裕」，並整治官方所稱精英銀行家的「享樂主義」生活方式。政府特別關注糾正薪酬倒掛的情況。過去中國金融企業的中層管理人員收入往往比其上級還高，後者因為作為中共官員的身份薪酬受到嚴格限制。



去年底，中國財政部給主要國有金融機構下發指引，要求各機構提交改革薪酬模式的正式方案。儘管許多機構仍在等待財政部的最終批准，但部分機構已著手追溯性削減薪酬。削減獎金是最有效的手段，因為浮動薪酬通常佔管理人員總薪酬的50%至70%。



報道指，中國財政部未立即回應尋求評論的請求。



*保險公司中管獎金被削三成，券商初級銀行家基本工資回調*



報道並提到，這種緊縮措施已蔓延至銀行業以外。知情人士透露，一家大型國有保險公司去年底將中層管理人員的2024年獎金削減了至少30%。



儘管監管環境趨緊，但該行業的某些領域已開始顯現出初步復甦的跡象。近期併購交易回升，促使多家中國券商開始重建業務能力，投銀部門增聘數十名初級和中級員工。知情人士稱，一些大型券商初級銀行家的基本工資已調整回整頓行動前的水平，以吸引人才，但獎金池仍然受到嚴格監管。

《經濟通通訊社17日專訊》