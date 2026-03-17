【內房困局】萬達所持基金公司股權第三度變現失敗，2.06億元起拍無人出價

據《證券時報》報道，大連萬達集團股份有限公司持有的弘毅貳零壹伍（深圳）股權投資基金中心（有限合夥）13.9057%股權的變現又一次未果。



據阿里拍賣發布的信息，甘肅礦區人民法院於1月15日10時至3月16日10時止，對上述股權進行了公開變賣；起拍價為2.06億元（人民幣．下同），評估價為3.21億元。從拍賣過程來看，有40多人設置了提醒，1.2萬次圍觀，但最終無人報名出價。



這是上述資產第三次處置未果。甘肅礦區人民法院早前於2025年12月11日至12日對上述股權進行了首次公開拍賣。當時該資產的評估價為3.21億元，起拍價為2.57億元，無人報名。2025年12月下旬，上述資產再度被擺上拍賣台，起拍價下降至2.05億元，但最終亦宣告流拍。



企查查顯示，弘毅貳零壹伍基金成立於2015年，註冊資本約35.96億元。包括萬達集團在內，弘毅貳零壹伍基金共計有13名股東。其他股東還包括：全國社會保障基金理事會、城投控股(滬:600649)、中國科學院控股、弘毅私募基金管理（天津）合夥企業（有限合夥）等。其中，弘毅私募是該基金的執行事務合夥人。



企查查又顯示，目前萬達集團作為被執行人的總金額為62.43億元。此外，萬達集團自身也在通過變現各地的「萬達廣場」等資產回籠資金。

《經濟通通訊社17日專訊》