《神州基金》15隻硬科技主題基金獲批，聚焦戰略性新興產業

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中證監近日核准新一批硬科技主題基金產品。15隻產品同日獲批，主要為跟蹤雙創人工智能指數的被動基金，和以中國戰略新興產業成份指數為基准的主動基金，聚焦核心科技、戰略性新興產業成長方向。



這批產品已全面進入發行籌備階段，預計近期陸續啟動募集，募集完成後將依規辦理備案、上市交易等相關手續，穩步推進落地運作。



*7隻跟蹤中證科創創業人工智能指數的被動產品*



其中，7隻是跟蹤中證科創創業人工智能指數的被動產品，分別為中金雙創人工智能ETF、泰康雙創人工智能ETF、華安雙創人工智能ETF、富國雙創人工智能ETF、興銀雙創人工智能ETF、景順長城雙創人工智能ETF聯接基金，以及中銀雙創人工智能指數基金。涵蓋ETF、指數型基金、ETF聯接基金三類形態，具備交易便捷、費率低廉、透明度高、跟蹤誤差小的優勢，既適合場內快捷交易，也能通過場外渠道布局，幫助投資者一鍵把握AI板塊行情。



中證科創創業人工智能指數專門從科創板和創業板中選取50隻業務涉及為人工智能提供基礎資源、技術以及應用支持的上市公司證券作為指數樣本，精準反映雙創板塊人工智能主題上市公司證券的整體表現，聚焦AI全產業鏈核心資產。



*8隻跟蹤中國戰略新興產業綜合指數的主動管理型基金*



8隻是跟蹤中國戰略新興產業綜合指數的主動管理型基金，分別是興證資管科技成長混合、中加科技先鋒智選混合、新華科技甄選混合、東財新興產業銳選混合、財通資管科技研選混合、諾安科技智選混合、南方科技領航混合、鵬安核心科技混合。這些產品以中國戰略新興產業綜合指數為投資錨點，依托基金管理人專業投研能力，在九大戰略性新興產業內精選優質標的，靈活調整持倉結構，挖掘具備成長潛力的龍頭企業，追求超越指數的投資收益，適合追求長期增值、偏好主動管理的投資者。



中國戰略新興產業綜合指數選取新一代信息技術、高端裝備製造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意、高技術服務業等九大領域的公司證券作為指數樣本，全面反映中國戰略新興產業公司證券的整體表現。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》